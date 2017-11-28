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Ушел из жизни экс-заместитель главы администрации Тамбовской области
Сегодня, 11:22
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На 71-м году ушел из жизни экс-заместитель главы администрации Тамбовской области Щеглов Иван Тихонович. Родился 11 мая 1947 г. в деревне Ново-Черкасовка Тамбовской области, в 1993 г. окончил Тульский государственный технический университет, работал заместителем директора Котовского завода пластмасс в Тамбовской области. С 1995 года - заместитель главы администрации Тамбовской области, в этой должности Иван Тихонович работал и при новой команде после выборов в 1999 году.
Выражаем искреннее соболезнование родным, близким и друзьям.
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