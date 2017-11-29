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Сегодня в западной части Тамбова отключат электричество
Сегодня, 08:16
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Сегодня в западной части Тамбова на время отключат электричество это связанно с работами по ремонту восьмой линии подстанции «Покрово-Пригородное». С 11:00 до 15:00 под отключение попадут жители улиц Талалихина, Воронежской, проезда Авиаторов и квартала Заречный-4.
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