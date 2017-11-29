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Мошенники обманули пенсионерку из Мичуринска более чем на 400 тыс. рублей
Сегодня, 08:24
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В Мичуринске 82-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые под видом представителей фармацевтической фирмы обманным путем завладели 423 тыс. рублей.
Мошенники позвонили потерпевшей и сообщили, что за лекарства, купленные ранее, ей положена компенсация, но для получения необходимо перевести на определённый счёт сумму «налогового вычета». Таким образом, в ноябре 2017 году пенсионерка за две недели перевела более 400 тыс. рублей. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают преступника.
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