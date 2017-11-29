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Стартовала благотворительная акция «Дерево добра»

Сегодня, 12:57
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Стартовала благотворительная акция «Дерево добра» В Тамбове стартовала благотворительная новогодняя акция «Дерево добра», елки с письмами-пожеланиями ребят расположились в магазинах города. Каждый желающий может исполнить заветную мечту детей из школ-интернатов, детей-инвалидов сделав ребенку подарок.

Самые интересные послания сотрудники фонда отберут на конкурс, и победитель получит подарок, о котором напишет в письме и специальный приз от фонда. Акция проводится региональным отделением Российского Детского Фонда.
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