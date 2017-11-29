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В Тамбове прокладывают пешеходные дорожки по льду и снегу
В областном центре продолжается благоустройство дворовых территорий. Во дворе домов 35-37 по улице Магистральной рабочие прокладывали пешеходные дорожки по льду и снегу. В администрации города корреспонденту «НТ» не смогли оперативно ответить на вопрос, что за технологии в рамках ремонтных работ используются на улице Магистральной.
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