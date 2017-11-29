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В ТГТУ прошел финал конкурса «ИТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
Сегодня, 17:17
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Сегодня в главном корпусе ТГТУ прошел финал конкурса инновационных ИТ-проектов «ИТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ», организаторами мероприятия выступил фонд «Сколково» и ассоциация предприятий информационно-коммуникационных технологий Воронежской области. Конкурс проводится в четвертый раз, но на территории Тамбова впервые. Партнером проекта выступает Группа компаний «АСБ». По словам генерального директора ООО «ЮВАГ» Елены Максимовой налажено тесное взаимодействие, ГК «АСБ» является площадкой для инновационных проектов в сельском хозяйстве.
В рамках финала конкурса работала выставка IT-проектов, где были представлены разработки участников конкурса, а также проекты ученых ТГТУ. После награждения победителей состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между организаторами, партнерами и участниками конкурса. Подписано соглашение о намерениях создания IT-кластера на территории Тамбовской области.
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