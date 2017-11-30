Самым привлекательным для вложения инвестиций является сельское хозяйство 0 На развитие экономики и социальной сферы Тамбовской области использовано за счет всех источников финансирования 59987,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что больше соответствующего периода 2016 г. на 3,2% - сообщает Тамбовстат.

Полицейские спасли 12 человек из горящего дома 0 Ночью в микрорайоне Кочетовка города Мичуринска наряд ДПС заметил дым, который валил из-под крыши четырехквартирного дома на улице Пролетарская.

В ТГТУ прошел финал конкурса «ИТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ» 0 Сегодня в главном корпусе ТГТУ прошел финал конкурса инновационных ИТ-проектов «ИТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ», организаторами мероприятия выступил фонд «Сколково» и ассоциация предприятий информационно-коммуникационных технологий Воронежской области.

В Тамбове прокладывают пешеходные дорожки по льду и снегу 0 В областном центре продолжается благоустройство дворовых территорий. Во дворе домов 35-37 по улице Магистральной рабочие прокладывали пешеходные дорожки по льду и снегу.

Стартовала благотворительная акция «Дерево добра» 0 В Тамбове стартовала благотворительная новогодняя акция «Дерево добра», елки с письмами-пожеланиями ребят расположились в магазинах города. Каждый желающий может исполнить заветную мечту детей из школ-интернатов, детей-инвалидов сделав ребенку подарок.

Мошенники обманули пенсионерку из Мичуринска более чем на 400 тыс. рублей 0 В Мичуринске 82-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые под видом представителей фармацевтической фирмы обманным путем завладели 423 тыс. рублей.

Сегодня в западной части Тамбова отключат электричество 0 Сегодня в западной части Тамбова на время отключат электричество это связанно с работами по ремонту восьмой линии подстанции «Покрово-Пригородное».

Ушел из жизни экс-заместитель главы администрации Тамбовской области 0 На 71-м году ушел из жизни экс-заместитель главы администрации Тамбовской области Щеглов Иван Тихонович.

Вначале декабря планируют открыть центр единоборств в Тамбове 0 Вначале декабря планируется открытие центра единоборств в Тамбове, которому нет аналогов в центрально-федеральном округе.

В Тамбове увеличили ставки налога на имущество физических лиц 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение, увеличить ставки налога на имущество физических лиц.

Срок уплаты налогов совсем близко 0 ИФНС России по г.Тамбову обращает внимание, что до окончательного срока уплаты земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество физических лиц за 2016 год осталось совсем немного времени. Заплатить налоги следует не позднее 1 декабря.

В Рассказове открыли линию производства нетканных материалов 0 На предприятии ИП Романов А.С в городе Рассказово открыли линию по производству нетканых материалов. Цех расположился в здании бывшей трикотажной фабрики.

Мужчина украл алкоголь и успел его выпить до момента задержания 0 Сотрудники отделения полиции поселка Строитель Тамбовского района задержали 28-летнего тамбовчанина, который украл из магазина алкоголь и успел его выпить до задержания.

Начата доследственная проверка о невыплате зарплаты в Ржаксинском районе 0 Уваровским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области начата доследственная проверка по сообщению о невыплате 67 работникам ООО «Красный Путиловец» в Ржаксинском районе заработной платы в размере более 3 миллионов рублей.

Пиарщики ТГТУ хайпанули по полной отметив день рождение кафедры 0 Кафедра «Связи с общественностью» ТГТУ отметила свой 21 день рождения «На хайпе». Такова была тематика ежегодной вечеринки PR-специалистов и маркетологов Черноземья в честь дня рождения кафедры.

Юрий Рогачёв получил 3 года условно 0 Бывший глава города Тамбова Юрий Рогачев признан виновным в совершении должностных преступлений.

В авиакатастрофе под Кирсановом погибло два человека 0 В Тамбовской области под Кирсановом потерпел крушение вертолет «Еврокоптер-120» на борту, которого находилось два человека, оба погибли на месте.

На «снеговой» подушке ремонтируют городские дворы 0 В Тамбове под контролем председателя Тамбовской городской Думы Виктора Путинцева продолжается реализация проекта «Комфортная городская среда».

В Тамбове вандалы начали рушить объект культурного наследия 0 В городе Тамбове объект культурного наследия по улице Советская, 61 рядом с домом-музеем Чичерина на днях подвергся нападению вандалов.

В Тамбовской области алкоголя стали больше пить 0 Федеральный проект «Трезвая Россия» опубликовал независимый доклад «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации - 2017».