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Самым привлекательным для вложения инвестиций является сельское хозяйство

Сегодня, 06:55
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Самым привлекательным для вложения инвестиций является сельское хозяйство На развитие экономики и социальной сферы Тамбовской области использовано за счет всех источников финансирования 59987,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что больше соответствующего периода 2016 г. на 3,2% - сообщает Тамбовстат. Наибольший объем инвестиций в основной капитал в январе-сентябре т.г. освоен в городах: Тамбове (24,3% от общего объема инвестиций по области), Кирсанове (11,1%) и районах: Тамбовском (17,2%), Мичуринском (6,2%).

Самыми привлекательными для вложения инвестиций в основной капитал были такие виды экономической деятельности, как сельское, лесное хозяйство, рыбоводство (22,8% от объема инвестиций), обрабатывающие производства – 21,4%, транспортировка и хранение – 20,3%.

За 9 месяцев 2017 г. организациями-застройщиками, не являющимися субъектами малого предпринимательства, использовано 54,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал из-за рубежа.
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Самым привлекательным для вложения инвестиций является сельское хозяйство

Сегодня, 06:55
0
На развитие экономики и социальной сферы Тамбовской области использовано за счет всех источников финансирования 59987,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что больше соответствующего периода 2016 г. на 3,2% - сообщает Тамбовстат.

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