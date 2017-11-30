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Бюджет Тамбовской области превысит 40 млрд. рублей
Сегодня, 14:44
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На днях состоялись публичные слушания по проекту бюджета Тамбовской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Проект бюджета подробно всех комитетах регионального парламента и опубликован на сайте законодательного органа.
В 2018 году доходы и расходы бюджета субъекта РФ запланированы в размере 41,3 млрд. рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Тамбовской области на 2018 год составят 22,4 млрд. рублей.
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