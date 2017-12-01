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Игрой на барабанах пытаются завлечь на выборы Президента РФ
Сегодня, 06:44
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Председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров принял участие в конкурсе любительских видео- и аудиороликов «Я выбираю», на видеоролике он играет на барабанной установке.
— Что сделал ты, чтобы услышали твой голос? Задай выборам свой бит. До встречи на выборах президента 18 марта 2018 года, — обращается к зрителям Андрей Офицеров.
Возможно, скоро последуют другие видеоролики, где члены комиссий и просто энтузиасты будут играть на музыкальных инструментах, завлекая на выборы.
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