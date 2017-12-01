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В отношении директора МКУ «Долговой центр» возбуждено производство по делу

Сегодня, 07:47
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В отношении директора МКУ «Долговой центр» возбуждено производство по делу По обращению жителей дома №15 лит. «п» по улице Чичканова города Тамбова по вопросу отсутствия отопления прокуратурой проведена проверка. В ходе проверки выяснилось, что в жилых помещениях отсутствует отопление по причине нерабочего состояния электрического котла. Здание и все помещения относятся к муниципальному жилому фонду.

Несмотря на то, что еще в сентябре 2017 года в МКУ «Долговой центр» поступило обращение жителя дома по вопросу неудовлетворительного состояния электрического котла, мер принято не было. Следствием этого по состоянию на 14 ноября температура воздуха в отдельных жилых помещениях дома составляла +13°С и даже + 7°С.

Благодаря вмешательству прокуратуры в доме установлен новый электрический котел. В отношении директора МКУ «Долговой центр» прокуратура возбудила производство по делу об административном правонарушении по ст. 7. 23 КоАП РФ. Директору грозит наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
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В отношении директора МКУ «Долговой центр» возбуждено производство по делу

Сегодня, 07:47
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По обращению жителей дома №15 лит. «п» по улице Чичканова города Тамбова по вопросу отсутствия отопления прокуратурой проведена проверка.

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