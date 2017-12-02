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» » В городе Уварово пройдет парад Дедов Морозов

В городе Уварово пройдет парад Дедов Морозов

Сегодня, 06:03
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В городе Уварово пройдет парад Дедов Морозов 18 декабря в третий раз в городе Уварово пройдет открытый фестиваль Дедов Морозов. Центрами праздника станут Ледовый дворец «Сокол» и территория Вишнёвого сквера. В этот день в 15:00 в Вишнёвом сквере состоится парад Дедов Морозов и Снегурочек – воспитанников образовательных учреждений города.

Стать участниками конкурса могут все желающие от 18 лет, но есть требования к костюму. Он должен соответствовать русским традициям. Желающим попробовать себя в роли Деда Мороза и Снегурочки необходимо в срок до 11 декабря подать заявку в оргкомитет фестиваля ( г.Уварово, 1-ый переулок Базарный, д.8) или по электронной почте Elena.n1971@mail.ru). Всю информацию можно получить по телефонам (847558)4-67-11, 4-44-83.
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В городе Уварово пройдет парад Дедов Морозов

Сегодня, 06:03
0
18 декабря в третий раз в городе Уварово пройдет открытый фестиваль Дедов Морозов. Центрами праздника станут Ледовый дворец «Сокол» и территория Вишнёвого сквера.

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