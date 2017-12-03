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Работы по ремонту коллектора на улице Гастелло продлили до 18 декабря
АО «Тамбовские коммунальные системы» продолжает ремонтные работы на канализационном коллекторе в городе Тамбове на улице Гастелло. Вначале планировали завершить работы до 4 декабря, однако объемы работ оказались более масштабными, работы осложняются неблагоприятными погодными условиями и большим количеством подземных коммуникаций. Новая дата завершения ремонта - 18 декабря. В связи с аварийно-восстановительными работами изменилась схема движения транспорта. В настоящее время коммунальщики заменили 50 метров трубопровода - половина из намеченного объема.
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АО «Тамбовские коммунальные системы» продолжает ремонтные работы на канализационном коллекторе в городе Тамбове на улице Гастелло.
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