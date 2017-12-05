|
Тамбовские единороссы определились с делегатами на съезд
Вчера, 17:59
Комментариев: 0
Версия для печати
На XXVIII конференции Тамбовского регионального отделения партии «Единая Россия» выбрали делегатов от Тамбовской области на XVII Съезд партии, который пройдёт в Москве 22 и 23 декабря.
Региональное отделение партии будут представлять, в том числе глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, председатель областной Думы Евгений Матушкин, директор 13-й школы Ирина Курбатова, член «Молодой гвардии» Дарья Завражина и другие.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.