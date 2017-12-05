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В поселке Строитель произошла авария на канализационном коллекторе
Сегодня, 08:17
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В поселке Строитель Тамбовского района произошла авария на канализационном коллекторе, проходящем под дорогой, что привело к подтоплению подвалов в нескольких многоквартирных домах. По предварительным данным повреждение возникло из-за неудовлетворительного состояния асбестовой трубы.
У организации, которая обслуживает коллектор, денег на восстановительные работы нет. Будет поставлен вопрос о выделении бюджетных средств на проведение ремонтных работ.
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