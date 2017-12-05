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Возбуждено 77 дел в сфере борьбы с коррупцией
Сегодня, 08:22
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С начала года в Тамбовской области возбужденно 77 дел в сфере борьбы с коррупцией, из которых 37 по крупным и особо крупным фактам. Средняя сумма взятки на данный момент уголовным делам составила почти 1 млн. рублей.
«Сейчас расследуется такое громкое уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, которые работали в сфере игорного бизнеса. Где одни из фигурантов по делу - депутат Тамбовской городской Думы и адвокат, и другие лица», - рассказал Александр Штакин, начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Тамбовской области.
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