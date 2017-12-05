Колбасные павильоны депутата Александра Жупикова самовольно занимают городские земли Комментариев: 0



Согласно материалам проверки полиции торговые павильоны принадлежит ООО «Жупиков», располагаются на земельных участках примерной площадью 24 кв.м. Правоустанавливающие документы на земельные участки у компании отсутствуют. Письма администрации города Тамбова о необходимости в добровольном порядке освободить земельные участки, оставлены без исполнения. Более того отсутствуют доказательства обращения ООО «Жупиков» за предоставлением участка, в частности по улице Ивана Франко, 12. В этой связи профильный комитет администрации города был вынужден, обратится в судебные органы в защиту имущественных интересов муниципального образования. Дело в том что, самовольно занимая земельные участки, компания не только не платит земельный налог, но и осуществляет продажу товаров и оказание услуг в неустановленных местах.



Арбитражный суд принял решение обязать ООО «Жупиков» освободить рассматриваемые земельные участки от торговых павильонов. Кроме того, ПАО «Квадра» обратилось в суд об обязании восстановить охранную зону участка тепловой магистрали № 2, расположенной в районе улицы Мичуринской г.Тамбова, посредством демонтажа торгового павильона ООО «Жупиков», расположенного по адресу: г.Тамбов, ул. Мичуринская, 149 Б.



В прошлом году администрация Тамбова по обращению депутата Тамбовской городской Думы Артем Александрова проводила проверку по вопросу законности установки торговых павильонов ООО «Жупиков» в городе Тамбове, тогда было выявлено, что отдельные объекты незаконно занимают городские земли. Арбитражный суд Тамбовской области по искам комитета земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова вынес ряд решений по судьбе самовольно установленных торговых павильонов ООО «Жупиков». Речь идет о торговых павильонах по улице Советской, 24, в районе улице Ивана Франко, 12, в районе АЗС по улице Рассказовской, 19 и другим адресам. В число основных учредителей компании входит депутат Государственной Думы ФС РФ от партии «Единая Россия» Александр Жупиков. Ранее он был фигурантом уголовного дела по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации).Согласно материалам проверки полиции торговые павильоны принадлежит ООО «Жупиков», располагаются на земельных участках примерной площадью 24 кв.м. Правоустанавливающие документы на земельные участки у компании отсутствуют. Письма администрации города Тамбова о необходимости в добровольном порядке освободить земельные участки, оставлены без исполнения. Более того отсутствуют доказательства обращения ООО «Жупиков» за предоставлением участка, в частности по улице Ивана Франко, 12. В этой связи профильный комитет администрации города был вынужден, обратится в судебные органы в защиту имущественных интересов муниципального образования. Дело в том что, самовольно занимая земельные участки, компания не только не платит земельный налог, но и осуществляет продажу товаров и оказание услуг в неустановленных местах.Арбитражный суд принял решение обязать ООО «Жупиков» освободить рассматриваемые земельные участки от торговых павильонов. Кроме того, ПАО «Квадра» обратилось в суд об обязании восстановить охранную зону участка тепловой магистрали № 2, расположенной в районе улицы Мичуринской г.Тамбова, посредством демонтажа торгового павильона ООО «Жупиков», расположенного по адресу: г.Тамбов, ул. Мичуринская, 149 Б.В прошлом году администрация Тамбова по обращению депутата Тамбовской городской Думы Артем Александрова проводила проверку по вопросу законности установки торговых павильонов ООО «Жупиков» в городе Тамбове, тогда было выявлено, что отдельные объекты незаконно занимают городские земли.



