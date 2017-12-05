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В Тамбовской области одни из самых низких зарплат в стране
Сегодня, 16:46
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Агентство «Риа Рейтинг» подготовило аналитический материал – рейтинг регионов России по зарплатам – 2017. Тамбовская область занимает 76 место из 85, средняя заработная плата в регионе составляет 18 тысяч рублей. В целом по России более 11% работающих зарабатывают менее 10 тысяч рублей в месяц, в Тамбовской области эта цифра приближается к 20%.
В отличие от Тамбовской области в соседних регионах ситуация получше, Рязань занимает 46, Липецк — на 48, Воронеж — на 49 месте.
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