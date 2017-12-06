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Александр Никитин обозначил вопросы мобильной трудовой занятости
Сегодня, 07:28
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7 декабря в Государственной Думе ФС РФ прошли парламентские слушания на тему: «Правовые и социальные аспекты устойчивого развития сельских территорий». Под началом Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина участники мероприятия рассмотрели вопросы социального благоустройства и обеспечения инфраструктурой сельских территорий, создания современных условий для работы и жизни.
На мероприятии выступил, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин он сообщил парламентариям, что в регионе «лучшие сельскохозяйственные земли». «Для справки. Эталонный гектар чернозема во французской Палате мер и весов это тамбовский чернозем, лучшая плодородная почва»,— заявил господин Никитин. Также губернатор поднял вопросы «мобильной трудовой занятости», требующей законодательного решения из-за недостатка рабочей силы.
Фотография с сайта Государственной Думы ФС РФ
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