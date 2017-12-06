ГК «АСБ» в лидерах агрохолдингов России по землям в обработке 0 Первый в России независимый профессиональный деловой журнал для инвесторов в АПК «Агроинвестор» опубликовал рейтинг агрохолдингов России. Аналитики делового издания оценили работу агрохолдингов и составил их рейтинг по размерам посевной площади.

Повышение расценок объяснили стремлением сохранить кадры и стимулировать врачей 0 В управлении здравоохранения Тамбовской области прокомментировали резкое повышение цен на платные услуги в детской областной больнице в городе Тамбове, причиной подорожания услуг стало «стремление сохранить кадры и материально стимулировать врачей».

В Тамбовской области закрыли детские дома 0 Состоялось заседание координационного совета по профилактике социального сиротства, где были подведены итоги года.

Судебный пристав присвоил почти полмиллиона рублей 0 На днях судом вынесено решение в отношении бывшего судебного пристава исполнителя районного отдела регионального УФССП России.

Александр Никитин обозначил вопросы мобильной трудовой занятости 0 7 декабря в Государственной Думе ФС РФ прошли парламентские слушания на тему: «Правовые и социальные аспекты устойчивого развития сельских территорий».

В Тамбовской области одни из самых низких зарплат в стране 0 Агентство «Риа Рейтинг» подготовило аналитический материал – рейтинг регионов России по зарплатам – 2017. Тамбовская область занимает 76 место из 85, средняя заработная плата в регионе составляет в 18 тысяч рублей.

Колбасные павильоны депутата Александра Жупикова самовольно занимают городские земли 0 Арбитражный суд Тамбовской области по искам комитета земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова вынес ряд решений по судьбе самовольно установленных торговых павильонов ООО «Жупиков».

Возбуждено 77 дел в сфере борьбы с коррупцией 0 С начала года в Тамбовской области возбужденно 77 дел в сфере борьбы с коррупцией, из которых 37 по крупным и особо крупным фактам.

В поселке Строитель произошла авария на канализационном коллекторе 0 В поселке Строитель Тамбовского района произошла авария на канализационном коллекторе, проходящем под дорогой, что привело к подтоплению подвалов в нескольких многоквартирных домах.

Тамбовские единороссы определились с делегатами на съезд 0 На XXVIII конференции Тамбовского регионального отделения партии «Единая Россия» выбрали делегатов от Тамбовской области на XVII Съезд партии, который пройдёт в Москве 22 и 23 декабря.

В детской больнице платные услуги подорожали в два раза 0 В детской областной клинической больнице в городе Тамбове платные услуги подорожали почти в два раза, к примеру, прием врача-педиатра подорожал с 500 рублей до 950, а врача-невролога до 980 рублей. Цены на услуги аналогичны расценкам частных клиник.

Подарок для тамбовчан за 2,5 млрд. рублей 0 В Тамбове открыли центр единоборств имени Евгения и Сергея Артюхиных. Объект является долгостроем, его начали возводить в далеком 2014 году ещё при губернаторе Олеге Бетине. Как сообщает обладминистрация, общая стоимость строительства комплекса – около 2,5 млрд. рублей. Из них чуть больше 1

В Подгоренском появилась новая транспортная магистраль 0 Участок автомобильной дороги «Восточный обход пгт. Подгоренский» 5 декабря был сдан в эксплуатацию с участием губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Вместе с главой региона на церемонии присутствовал председатель Совета директоров АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филарет Гальчев, сообщает

Липецкие сироты получили жилье 0 Однокомнатные квартиры в новостройке получили накануне четверо детей-сирот в районном центре Чаплыгин Липецкой области. Квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов и отвечают всем современным нормам энергосбережения.

Подведены итоги конкурса мой вклад в экологию родного края 0 4 декабря в Тамбове в Доме молодежи подвели итоги ежегодного конкурса «Мой вклад в экологию родного края», конкурс проводится в шестой раз.

В Тамбове на улице Носовской изменилась организация движения 0 С целью обеспечения беспрепятственного движения общественного пассажирского транспорта изменилась схема организации дорожного движения по ул. Носовской, предусматривающая введение запрета на остановку транспортных средств по нечетной стороне, на участке от ул. Интернациональной до ул. Октябрьской.

Тамбовским регбистам исполнился год 0 На стадионе «Антей» в городе Тамбове состоялась товарищеская игра тамбовской команды регбистов «Шмели» с воронежскими «Скифами».

Работы по ремонту коллектора на улице Гастелло продлили до 18 декабря 0 АО «Тамбовские коммунальные системы» продолжает ремонтные работы на канализационном коллекторе в городе Тамбове на улице Гастелло.

В Тамбове установят 50 новогодних елок 0 В преддверии нового года в областном центре установят не менее 50 новогодних елок, 12 из которых силами администрации города Тамбова, остальные елки будут установлены силами управляющих организаций и предпринимателями.

Третий день в Тамбовском районе проблемы с электроснабжением 0 В минувшие выходные из-за плохих погодных условий 33 населенных пункта в Тамбовском районе остались без электроэнергии.