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Судебный пристав присвоил почти полмиллиона рублей
Сегодня, 07:39
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На днях судом вынесено решение в отношении бывшего судебного пристава исполнителя районного отдела регионального УФССП России. Её признали виновной в присвоении (хищении) чужого имущества с использованием служебного положения и служебном подлоге.
С декабря 2015-го по январь 2017 года судебный пристав неоднократно принимал от должников деньги в счёт погашения долга, но вносил на счет лишь часть суммы. Таким образом, пристав-исполнитель похитила вверенные ей деньги на сумму 400 тысяч рублей. Суд ей назначили наказания в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в 35 тысяч рублей.
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