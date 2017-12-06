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ГК «АСБ» в лидерах агрохолдингов России по землям в обработке
Первый в России независимый профессиональный деловой журнал для инвесторов в АПК «Агроинвестор» опубликовал рейтинг агрохолдингов России. Аналитики делового издания оценили работу агрохолдингов и составил их рейтинг по размерам посевной площади.
В числе лидеров в стране Группа компаний «АСБ» возглавляемая Юрием Хохловым. Поставщики ресурсов и эксперты оценили посевы холдинга в диапазоне 320−400 тыс. га. В октябре 2016-го ФАС одобрила «Юго-Восточной агрогруппе» покупку четырех хозяйств «РосАгро» с общим земельным банком не менее 110 тыс. га в Пензенской («БековоАгро», «Голд Агро», «Агро платинум») и Воронежской («Централь») областях. Летом 2016 года ГК «АСБ» подписала инвестиционное соглашение с правительством Ульяновской области о создании в регионе агрокластера. В течение пяти-семи лет она планирует вложить в него 24 млрд. руб.
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Первый в России независимый профессиональный деловой журнал для инвесторов в АПК «Агроинвестор» опубликовал рейтинг агрохолдингов России. Аналитики делового издания оценили работу агрохолдингов и составил их рейтинг по размерам посевной площади.
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