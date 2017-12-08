В Тамбове приступят к аварийно-восстановительным работам на коллекторе по улице Набережной Комментариев: 0



В прошлом году произошло обрушение коллектора в районе улиц Подвойского, Чичканова. В результате обращения канализационного коллектора по адресу: ул. Монтажников, 6 А произошёл выход сточных вод в р. Чумарсу, являющуюся притоком Цны, что привело к значительному повышению микробиологического загрязнения реки.



Не надо быть провидцем, чтобы предугадать коммунальный коллапс в областном центре. Общий износ системы водоотведения достигает 75%. Канализационные сети, введённые в эксплуатацию до 1980 года, составляют почти 40%. На сегодня известны и требуют замены дефектные участки следующих канализационных коллекторов: по ул. Воровского, ул. З. Космодемьянской, ул. Мичуринской, ул. Набережной, ул. Южной, ул. Заводской (д. Красненькая) и другие участки. Не сегодня-завтра дефектные участки точно дадут о себе знать.

фото с сайта «ЛайфТамбов» В Тамбове приступят к аварийно-восстановительным работам коллектора на Набережной, устранять аварию будет АО «ТКС». Около двух недель коммунальщики и власти решали, кто будет устранять аварию, так как магистральный коллектор диаметр, которого 1 метр оказался бесхозным. В настоящее время «ТКС» главным образом задействовано в ремонтных работах на Гастелло. За период с 01 по 07 декабря 2017 г. компанией выполнено 185 работ по ремонту и обслуживанию оборудования и сетей систем водоснабжения и водоотведения г. Тамбова.В прошлом году произошло обрушение коллектора в районе улиц Подвойского, Чичканова. В результате обращения канализационного коллектора по адресу: ул. Монтажников, 6 А произошёл выход сточных вод в р. Чумарсу, являющуюся притоком Цны, что привело к значительному повышению микробиологического загрязнения реки.Не надо быть провидцем, чтобы предугадать коммунальный коллапс в областном центре. Общий износ системы водоотведения достигает 75%. Канализационные сети, введённые в эксплуатацию до 1980 года, составляют почти 40%. На сегодня известны и требуют замены дефектные участки следующих канализационных коллекторов: по ул. Воровского, ул. З. Космодемьянской, ул. Мичуринской, ул. Набережной, ул. Южной, ул. Заводской (д. Красненькая) и другие участки. Не сегодня-завтра дефектные участки точно дадут о себе знать.фото с сайта «ЛайфТамбов»



