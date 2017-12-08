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В отношении должностных лиц «Звезда-2» и «Строй-Лайн» могут возбудить уголовные дела

Сегодня, 07:12
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Как стало известно информационному агентству «Тамбов-информ» Федеральная служба безопасности Российской Федерации направила в УФАС России обращение о признаках сговора участников аукционов в электронной форме, проходивших в 2014-2016 годах на территории Тамбовской области. По итогам рассмотрения обращения антимонопольщиками выявлены признаки заключения ООО «Звезда-2» и ООО «Строй-Лайн» антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цены на торгах.

Предпринимательскую деятельность Обществ, в том числе деятельность по участию в торгах, координирует Союз многоотраслевых хозяйственных предприятий «Дижла» (СМХП «Дижла»). Решения о необходимости и возможности участия в рассматриваемых аукционах, подаче ценовых предложений на них, допустимой величине снижения цены контракта принимались ООО «Звезда-2» и ООО «Строй-Лайн» в рамках осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности с учетом членства в СМХП «Дижла».

Комиссия Тамбовского УФАС России пришла к выводу об извлечении Обществами незаконно полученного дохода в результате достижения антиконкурентного соглашения, а именно ООО «Звезда-2» - 475 783 493,8 руб., ООО «Строй-Лайн» - 110 617 532,05 руб.

В связи с наличием признаков нарушения статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации решение направлено в УМВД России по Тамбовской области для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц ООО «Звезда-2» и ООО «Строй-Лайн».
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