Сергей Удальцов не смог приехать в Тамбовскую область 0 Сегодня 10 декабря в Мичуринске должна была состояться открытая встреча граждан с координатором движения Левый Фронт Сергеем Удальцовым.

В отношении должностных лиц «Звезда-2» и «Строй-Лайн» могут возбудить уголовные дела 0 Как стало известно информационному агентству «Тамбов-информ» Федеральная служба безопасности Российской Федерации направила в УФАС России обращение о признаках сговора участников аукционов в электронной форме, проходивших в 2014-2016 годах на территории Тамбовской области.

Злоумышленник опустошил кассу магазина 0 В полицию поступило сообщение о краже денежных средств из продуктового супермаркета, злоумышленник опустошил кассу магазина (тумбочку), в тот момент, когда кассир отошел по своим делам.

Внесены изменения в региональный перечень гайд-парков 0 Исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Олег Иванов подписал постановление о внесение изменений в региональный перечень единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений.

ГК «АСБ» в лидерах агрохолдингов России по землям в обработке 0 Первый в России независимый профессиональный деловой журнал для инвесторов в АПК «Агроинвестор» опубликовал рейтинг агрохолдингов России. Аналитики делового издания оценили работу агрохолдингов и составил их рейтинг по размерам посевной площади.

Повышение расценок объяснили стремлением сохранить кадры и стимулировать врачей 0 В управлении здравоохранения Тамбовской области прокомментировали резкое повышение цен на платные услуги в детской областной больнице в городе Тамбове, причиной подорожания услуг стало «стремление сохранить кадры и материально стимулировать врачей».

В Тамбовской области закрыли детские дома 0 Состоялось заседание координационного совета по профилактике социального сиротства, где были подведены итоги года.

Судебный пристав присвоил почти полмиллиона рублей 0 На днях судом вынесено решение в отношении бывшего судебного пристава исполнителя районного отдела регионального УФССП России.

Александр Никитин обозначил вопросы мобильной трудовой занятости 0 7 декабря в Государственной Думе ФС РФ прошли парламентские слушания на тему: «Правовые и социальные аспекты устойчивого развития сельских территорий».

В Тамбовской области одни из самых низких зарплат в стране 0 Агентство «Риа Рейтинг» подготовило аналитический материал – рейтинг регионов России по зарплатам – 2017. Тамбовская область занимает 76 место из 85, средняя заработная плата в регионе составляет в 18 тысяч рублей.

Колбасные павильоны депутата Александра Жупикова самовольно занимают городские земли 0 Арбитражный суд Тамбовской области по искам комитета земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова вынес ряд решений по судьбе самовольно установленных торговых павильонов ООО «Жупиков».

Возбуждено 77 дел в сфере борьбы с коррупцией 0 С начала года в Тамбовской области возбужденно 77 дел в сфере борьбы с коррупцией, из которых 37 по крупным и особо крупным фактам.

В поселке Строитель произошла авария на канализационном коллекторе 0 В поселке Строитель Тамбовского района произошла авария на канализационном коллекторе, проходящем под дорогой, что привело к подтоплению подвалов в нескольких многоквартирных домах.

Тамбовские единороссы определились с делегатами на съезд 0 На XXVIII конференции Тамбовского регионального отделения партии «Единая Россия» выбрали делегатов от Тамбовской области на XVII Съезд партии, который пройдёт в Москве 22 и 23 декабря.

В детской больнице платные услуги подорожали в два раза 0 В детской областной клинической больнице в городе Тамбове платные услуги подорожали почти в два раза, к примеру, прием врача-педиатра подорожал с 500 рублей до 950, а врача-невролога до 980 рублей. Цены на услуги аналогичны расценкам частных клиник.

Подарок для тамбовчан за 2,5 млрд. рублей 0 В Тамбове открыли центр единоборств имени Евгения и Сергея Артюхиных. Объект является долгостроем, его начали возводить в далеком 2014 году ещё при губернаторе Олеге Бетине. Как сообщает обладминистрация, общая стоимость строительства комплекса – около 2,5 млрд. рублей. Из них чуть больше 1

В Подгоренском появилась новая транспортная магистраль 0 Участок автомобильной дороги «Восточный обход пгт. Подгоренский» 5 декабря был сдан в эксплуатацию с участием губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Вместе с главой региона на церемонии присутствовал председатель Совета директоров АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филарет Гальчев, сообщает

Липецкие сироты получили жилье 0 Однокомнатные квартиры в новостройке получили накануне четверо детей-сирот в районном центре Чаплыгин Липецкой области. Квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов и отвечают всем современным нормам энергосбережения.

Подведены итоги конкурса мой вклад в экологию родного края 0 4 декабря в Тамбове в Доме молодежи подвели итоги ежегодного конкурса «Мой вклад в экологию родного края», конкурс проводится в шестой раз.