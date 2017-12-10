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Тамбовчанин стал жертвой мошенника, позарившись на недорогой «Мерседес»
Вчера, 08:03
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Потерпевший нашел на сайте объявлений информацию о продаже автомобиля «Мерседес-Бенц Вито». Ему заинтересовала очень низкая цена машины, и он позвонил по указанному номеру, чтобы договориться о покупке. Мошенник сказал, что продаст автомобиль только в случае внесения предоплаты, иначе продаст его другому человеку. Потерпевший не захотел упускать возможность и перевёл мошеннику на счёт 100 000 рублей. Получив желаемое, «продавец» перестал выходить на связь.
Полицейские установили, что телефона мошенника зарегистрирован в Нижегородской области, ведётся розыск злоумышленника.
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