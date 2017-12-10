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Замдиректор «ТСК» стала начальником управления ТЭК и ЖКХ

Сегодня, 08:00
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Замдиректор «ТСК» стала начальником управления ТЭК и ЖКХПо итогам конкурсного отбора новым руководителем управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области стала Светлана Григорьева, ранее она занимала должность заместителя генерального директора АО «Тамбовская сетевая компания». На пост руководителя управления кроме Светланы Григорьевой претендовали еще пять человек.

Фото "НовыйТамбов"
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