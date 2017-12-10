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Открылся региональный чемпионат молодых профессионалов
Сегодня, 08:06
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Вчера в Тамбове открылся региональный чемпионат «WorldSkills Russia» (Молодые профессионалы), который пройдёт с 11 по 16 декабря на базе семи площадок колледжей и техникумов. Победители регионального отбора смогут продолжить борьбу уже в национальном чемпионате.
- Чемпионат пополняется новыми компетенциями, новыми участниками. Это и область медицины, и строительства, и педагогики, и многое другое. Представлен большой спектр рабочих профессий. На систему образования ложатся задачи обеспечения новых рабочих мест квалифицированными кадрами, новыми рабочими профессиями, - отметила в своем выступлении начальник управления науки и образования Тамбовской области Татьяна Котельникова.
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