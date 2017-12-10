Инициативная группа граждан объявила о сборе средств в поддержку депутата гордумы Комментариев: 0



Арбитражный суд Тамбовской области вынес ряд решений, из которых следует, что в 2015 году застройщик не пытался уничтожить сквер и не применял физическую силу против его защитников, хотя фотодоказательства говорят об обратном. С Артёма Александрова и Тамбовского обкома КПРФ, как с проигравшей стороны, принято решение взыскать значительные суммы как бы «на возмещение судебных расходов» истца. Сейчас возбуждено несколько исполнительных производств. Совокупный размер выплат, назначенных Александрову, в настоящее время превышает 120 тысяч рублей, и это не предел. По мнению Александрова в совокупности с него могут взыскать до 300 тысяч рублей.



«Мы простые горожане, работяги, пенсионеры, молодые семьи готовы поделится своими нищенскими зарплатами и пенсиями, чтобы олигарх смог заполучить заветные деньги» - заявил житель микрорайона ТЭЦ Александр Ваньков.



Если вы можете и хотите поддержать депутата Артема Александрова, денежные средства можно перечислять на карту в Сбербанке 4817 7600 0502 2425. Инициативная группа жителей города Тамбова и региональное отделение КПРФ объявили сбор средств депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову. Солидарность с депутатом уже объявили ряд средств массовой информации области.Арбитражный суд Тамбовской области вынес ряд решений, из которых следует, что в 2015 году застройщик не пытался уничтожить сквер и не применял физическую силу против его защитников, хотя фотодоказательства говорят об обратном. С Артёма Александрова и Тамбовского обкома КПРФ, как с проигравшей стороны, принято решение взыскать значительные суммы как бы «на возмещение судебных расходов» истца. Сейчас возбуждено несколько исполнительных производств. Совокупный размер выплат, назначенных Александрову, в настоящее время превышает 120 тысяч рублей, и это не предел. По мнению Александрова в совокупности с него могут взыскать до 300 тысяч рублей.«Мы простые горожане, работяги, пенсионеры, молодые семьи готовы поделится своими нищенскими зарплатами и пенсиями, чтобы олигарх смог заполучить заветные деньги» - заявил житель микрорайона ТЭЦ Александр Ваньков.Если вы можете и хотите поддержать депутата Артема Александрова, денежные средства можно перечислять на карту в Сбербанке 4817 7600 0502 2425.



