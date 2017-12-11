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В Тамбове начался чемпионат по силовому троеборью
Сегодня, 07:58
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В Тамбове на базе Дворца спорта «Антей» начался Чемпионат ЦФО по пауэрлифтингу — силовому троеборью. Спортивные состязания пройдут по 16 декабря 2017 года, в них примут участие около 300 спортсменов из 15 регионов России. Среди участников есть один заслуженный мастер спорта, два мастера спорта международного класса, 58 мастеров спорта.
Спортсменам, которые установят рекорд чемпионата, вручат сертификаты. Специальными призами с символикой соревнований будут награждены тренеры победителей, судьи и ассистенты судей.
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