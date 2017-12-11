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В 2018 году в Тамбове установят светофоры на 7 опасных участках
Сегодня, 17:37
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В рамках муниципальной программы обеспечение безопасности населения города Тамбова в следующем году планируется направить более 50 миллионов рублей на введение светофорного регулирования на 7 аварийно-опасных участках улично-дорожной сети областного центра:
– ул. Моршанское шоссе, в районе дома № 40;
– пересечение улиц Агапкина и Ореховая;
– пересечение улиц Советская и Гоголя;
– пересечение улиц Социалистическая и бульвар Энтузиастов;
– пересечение улиц Мичуринская и 3-я линия;
– пересечение улиц Мичуринская и Колхозная;
– пересечение улиц Агапкина и им.генерал-майора В.А. Глазкова.
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