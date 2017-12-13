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В Тамбов приедут организаторы трофи-рейда «Ладога»
Вчера, 14:10
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Сегодня в Тамбов на один день приедут организаторы трофи-рейда «Ладога». Они встретятся с представителями местного офф-роад сообщества и расскажут о самом большом в мире внедорожном приключении, запланированном в рамках Чемпионата Европы-2018. Встреча состоится в 18:00 по адресу ул. Октябрьская, д. 4. В 2018 году трофи-рейд «Ладога» пройдет в 22 раз.
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