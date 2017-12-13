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Ремонтные работы по улице К. Маркса в Тамбове продлили на сутки
Вчера, 14:36
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Вчера вечером начались работы по строительству ливневого коллектора на пересечение улиц К. Маркса и Пролетарская в городе Тамбове из-за этого планировали до шести утра сегодняшнего дня перекрыть ключевую транспортную артерию города. Но строители взяли еще сутки для работ на перекрестке, проложить ливневку за одну ночь помешало непредвиденное обстоятельство.
«Непредвиденное обстоятельство. То, что у нас Карла Маркса была построена на песке. Пересечение коммуникаций у нас – предвидено – мы их проходили. Но из-за того, что песок осыпался из сторон, уширилось корыто. Объем вынутого материала увеличился» - прокомментировал телеканалу «Новый век» прораб Михаил Рыжов.
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