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Письмо погибшему афганцу
В Тамбовской области прошел Всероссийский патриотический конкурс школьных сочинений под названием: «Письмо погибшему афганцу». Лучшие работы не удостоились наград от представителей Российского Союза ветеранов Афганистана. Мария Бондаренко к конкурсу отнеслась по-настоящему творчески. Она писала письмо от имени солдата. Письмо домой о жизни солдата на войне.
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Вчера состоялось внеочередное заседание Тамбовской городской Думы, депутаты рассмотрели 2 вопроса по передаче из государственной собственности Тамбовской области части объектов и земельных участков в муниципальную собственность города Тамбова.
В Тамбовской области прошел Всероссийский патриотический конкурс школьных сочинений под названием: «Письмо погибшему афганцу».
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Как стало известно информационному агентству «Тамбов-информ» Федеральная служба безопасности Российской Федерации направила в УФАС России обращение о признаках сговора участников аукционов в электронной форме, проходивших в 2014-2016 годах на территории Тамбовской области.