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За долги Тамбов будет расплачиваться газовыми сетями районов
Сегодня, 08:19
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Вчера состоялось внеочередное заседание Тамбовской городской Думы, депутаты рассмотрели 2 вопроса по передаче из государственной собственности Тамбовской области части объектов и земельных участков в муниципальную собственность города Тамбова.
МУП «ТТС», которое занимается предоставлением коммунальных услуг жителям областного центра, задолжало за поставленный природный газ порядка 280 млн. руб. Предприятие не имеет возможности погасить долги, что ставит под угрозу прохождение отопительного сезона. С подачи администрации области было принято решение передать за долги объекты и земельные участки системы газоснабжения, которые располагаются на территории районов области, в том числе: Бондарского, Гавриловского, Знаменского, Мичуринского, Моршанского и других районов области. Для этого газовые сети передали из областного имущества в собственность города, который и расплатится сетями за долги горожан.
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