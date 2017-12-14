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Экстренное предупреждение: Тамбовскую область может накрыть ураганный ветер
Вчера, 13:21
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Срочное сообщение от главного управления МЧС России по Тамбовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями, в ближайшие часы на территории региона возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. В городах Уварово, Кирсанове в Тамбовском районе синоптики прогнозируют ураганные порывы ветра и образование наледи. Местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах местами гололедица.
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