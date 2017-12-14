В Тамбове в центре города на два дня отключили электроэнергию Комментариев: 0



— Неприемлемо хвататься за рубильник и приносить в жертву собственному эгоизму интересы всего горда. Ситуация, с которой мы столкнулись в эти дни, и которая невольно наводит на мысль о повторении 90-х годов с их «веерным отключениями», недопустима, — заявил на заседании Сергей Чеботарёв.

«Имеем право ввести ограничения… ну, других мер воздействия у нас не оказалось», - прокомментировала его слова Галина Акулинина, генеральный директор АО «ТОСК».



По информации городских чиновников, долги Тамбова перед ресурсопоставщиками выплачиваются в текущем порядке. Администрация обратилась в прокуратуру. Отдельные эксперты отмечают, что сумма задолженности города незначительная всего 6 миллионов рублей и здесь скорей всего имеет место публично показать Главе города Тамбова, что он не может контролировать ситуацию. Недавно представители водоканала заявили, что возможно со следующего года в Тамбове будут давать воду по графику из-за закрытия некоторых объектов. Вчера в администрации города Тамбова состоялось экстренное совещание по вопросу отключения в центре города уличного освещения. Фонари не горели вечером 12 и 13 декабря на улице Советской — от ГУМа до памятника Зое — и в Парке культуры. В городской администрации такую меру со стороны АО «ТОСК» назвали энергетическим шантажом.— Неприемлемо хвататься за рубильник и приносить в жертву собственному эгоизму интересы всего горда. Ситуация, с которой мы столкнулись в эти дни, и которая невольно наводит на мысль о повторении 90-х годов с их «веерным отключениями», недопустима, — заявил на заседании Сергей Чеботарёв.«Имеем право ввести ограничения… ну, других мер воздействия у нас не оказалось», - прокомментировала его слова Галина Акулинина, генеральный директор АО «ТОСК».По информации городских чиновников, долги Тамбова перед ресурсопоставщиками выплачиваются в текущем порядке. Администрация обратилась в прокуратуру. Отдельные эксперты отмечают, что сумма задолженности города незначительная всего 6 миллионов рублей и здесь скорей всего имеет место публично показать Главе города Тамбова, что он не может контролировать ситуацию. Недавно представители водоканала заявили, что возможно со следующего года в Тамбове будут давать воду по графику из-за закрытия некоторых объектов.



