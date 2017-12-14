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В регионе отмечен рост острыми гепатитами – на 86,1%

Сегодня, 07:18
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В регионе отмечен рост острыми гепатитами – на 86,1%В Тамбовской области эпидемиологическая обстановка по сравнению с периодом прошлого года характеризовалась ростом заболеваемости менингококковой инфекцией – в 8,0 раза, острыми гепатитами – на 86,1%, гонококковой инфекцией – на 14,3%, ветряной оспой – на 6,2% - сообщает Тамбовстат. Острые вирусные гепатиты – группа острых инфекционных заболеваний, протекающих циклически с преимущественным поражением печени, проявляющихся увеличением ее размеров и нарушением функции с развитием желтухи.

В ноябре 2017 г. по сравнению с соответствующим месяцем 2016 г. в 2,0 раза больше выявлено пациентов, заболевших острыми гепатитами, на 81,0% – педикулезом, на 54,1% – ветряной оспой, на 10,5% – хроническими гепатитами, на 4,3% – острыми кишечными инфекциями.
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