Навести порядок в сфере ЖКХ, помогут общественные контролеры 0 В Тамбовской области планируют распространять опыт работы общественных контролеров в сфере ЖКХ.

В регионе отмечен рост острыми гепатитами – на 86,1% 0 В Тамбовской области эпидемиологическая обстановка по сравнению с периодом прошлого года характеризовалась ростом заболеваемости менингококковой инфекцией – в 8,0 раза, острыми гепатитами – на 86,1%, гонококковой инфекцией – на 14,3%, ветряной оспой – на 6,2% - сообщает Тамбовстат.

В пожарах на территории Тамбовской области погибло 49 человек 0 По информации Главного управления МЧС России на территории Тамбовской области в январе-ноябре 2017 г., зарегистрировано 740 пожаров.

В Тамбове в центре города на два дня отключили электроэнергию 0 Вчера в администрации города Тамбова состоялось экстренное совещание по вопросу отключения в центре города уличного освещения.

Экстренное предупреждение: Тамбовскую область может накрыть ураганный ветер 0 Срочное сообщение от главного управления МЧС России по Тамбовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями, в ближайшие часы на территории региона возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.

За долги Тамбов будет расплачиваться газовыми сетями районов 0 Вчера состоялось внеочередное заседание Тамбовской городской Думы, депутаты рассмотрели 2 вопроса по передаче из государственной собственности Тамбовской области части объектов и земельных участков в муниципальную собственность города Тамбова.

Письмо погибшему афганцу 0 В Тамбовской области прошел Всероссийский патриотический конкурс школьных сочинений под названием: «Письмо погибшему афганцу».

В Тамбовской области земля используется на 99% 0 В настоящее время в Тамбовской области не используется 1% сельскохозяйственной земли. Еще несколько лет назад эта цифры превышала 10%.

На пресс-конференции Владимира Путина Владислав Федоров передал вопросы тамбовчан 0 Политолог Владислав Федоров принял участие в ежегодной пресс-конференции Президента России Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря в Москве. На пресс-конференции Владислав Федоров представлял Информационное агентство «Тамбов-Информ».

Ремонтные работы по улице К. Маркса в Тамбове продлили на сутки 0 Вчера вечером начались работы по строительству ливневого коллектора на пересечение улиц К. Маркса и Пролетарская в городе Тамбове из-за этого планировали до шести утра сегодняшнего дня перекрыть ключевую транспортную артерию города.

В Тамбов приедут организаторы трофи-рейда «Ладога» 0 Сегодня в Тамбов на один день приедут организаторы трофи-рейда «Ладога».

Гей-парада в Мичуринске не будет 0 В городском суде Мичуринска был рассмотрен административный иск главы российского ЛГБТ-сообщества о проведении в наукограде публичных мероприятий гомосексуалистов и лесбиянок в поддержку кандидата в Президенты РФ Ксении Собчак.

В 2018 году в Тамбове установят светофоры на 7 опасных участках 0 В рамках муниципальной программы обеспечение безопасности населения города Тамбова в следующем году планируется направить более 50 миллионов рублей на введение светофорного регулирования на 7 аварийно-опасных участках улично-дорожной сети областного центра:

В Тамбове снова могут возникнуть проблемы с уборкой дворовых территорий 0 В последнее время вновь стали поступать жалобы в адрес депутатов Тамбовской городской Думы по вопросу неудовлетворительной уборки придомовых территорий в областном центре.

Житель Моршанска подарил городу праздник 0 На центральной площади города Моршанска установили праздничную ель. Но приехала она не из леса, а уже как 40 лет была прописана в городе.

В Тамбове начался чемпионат по силовому троеборью 0 В Тамбове на базе Дворца спорта «Антей» начался Чемпионат ЦФО по пауэрлифтингу — силовому троеборью.

Инициативная группа граждан объявила о сборе средств в поддержку депутата гордумы 0 Инициативная группа жителей города Тамбова и региональное отделение КПРФ объявили сбор средств депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову. Солидарность с депутатом уже объявили ряд средств массовой информации области.

В Тамбовской области заложено 900 гектаров садов 0 В этом году в Тамбовской области хозяйствами было заложено 907 гектаров многолетних насаждений, из которых 698 гектаров – сады интенсивного типа.

Открылся региональный чемпионат молодых профессионалов 0 Вчера в Тамбове открылся региональный чемпионат «WorldSkills Russia» (Молодые профессионалы), который пройдёт с 11 по 16 декабря на базе семи площадок колледжей и техникумов.

Замдиректор «ТСК» стала начальником управления ТЭК и ЖКХ 0 По итогам конкурсного отбора новым руководителем управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области стала Светлана Григорьева, ранее она занимала должность заместителя генерального директора АО «Тамбовская сетевая компания».