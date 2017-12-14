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Навести порядок в сфере ЖКХ, помогут общественные контролеры
Сегодня, 18:49
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В Тамбовской области планируют распространять опыт работы общественных контролеров в сфере ЖКХ. На днях состоялось совещание с участием представителей Тамбовской областной Думы, Управления государственного жилищного надзора и Общественного совета по вопросам ЖКХ.
Чтобы стать общественным контролёром необходимо пройти курс подготовки. На данный момент заниматься подобной деятельностью пожелали 15 жителей города Тамбова.
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