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В Тамбове прошла встреча клуба молодых мам
17 декабря 2017
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На базе центра «Ради будущего» в Тамбове прошла встреча клуба молодых мам в рамках проекта «Счастливая я – счастливая семья!». Проект, направлен на поддержку молодых матерей, матерей, которые раньше жили в интернатах и мам, попавших в сложную ситуацию.
«Мамы здесь общаются, играют со своими детьми, мы проводим с ними игры и много интересного. Сегодня мы с ними делаем декор фоторамки и игрушку для новогодней елки – собачку из фетра. Совместное занятие с детьми сближает маму и ребенка» - рассказала исполнительный директор АНО «Центр социальных проектов», психолог центра «Ради будущего» Татьяна Илясова.
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