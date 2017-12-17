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В Тамбовской области зарегистрировано почти 11 тысяч преступлений
С начала года в Тамбовской области зарегистрировано 10776 преступлений, что на 4,3% меньше периода прошлого года. При этом отмечен рост числа выявленных лиц, совершивших преступления в составе организованной группы либо преступного сообщества (преступной организации), составило 43 человека, что на 30,3% больше 2016 года. Число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, составило 2219 человек.
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