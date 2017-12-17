В Тамбове остановились троллейбусы 0 Ударивший после продолжительного дождя мороз образовал наледь на контактных сетях, из-за чего большинство троллейбусов в городе Тамбове оказались заложниками непогоды, многие из них перекрыли дорожное движение.

Начала работу «горячая линия» с избирателями 0 Совместно с Общественной палатой и Уполномоченным по правам человека избирательная комиссия запустила «горячую линию» с избирателями.

Депутаты гордумы отказались аккредитовывать журналистов 0 Вчера на заседание комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями были рассмотрены заявки от СМИ на постоянную аккредитацию при Тамбовской городской Думе на следующий год.

По больничным листам выплачено 630 млн. рублей 0 Управляющий регионального Фонда социального страхования Андрей Пилипенко подвел итоги за год.

Тамбовская область в числе лидеров по производству мяса 0 По данным министерства сельского хозяйства РФ в 2017 году производство мяса свинины в стране увеличилось на 6,5%, было произведено 3,36 млн. тонн свинины в живом весе, что на 16 тысяч тонн больше прошлогоднего показателя.

Депутат городской Думы решил сложить полномочия 0 В Тамбовскую городскую Думу поступило заявление депутата А.В. Рыбась о сложении полномочий.

Авария на сахарном заводе привела к загрязнению реки Цна 0 Тамбовским межрайонным СО СУ СК РФ по Тамбовской области начата доследственная проверка по факту предполагаемого сброса в водный объект на территории Знаменского района производственных отходов.

В Тамбовской области в 2017 году лесоводы создали 1068 гектаров леса 0 В 2017 году лесные хозяйства создали 1068 гектаров леса на территории Тамбовской области, было высажено 7,5 миллиона сеянцев и саженцев лесных пород.

В Тамбове сгорела баня 0 На бульваре Строителей в городе Тамбове загорелась баня, на место пожара немедленно выехали две пожарные бригады. Справиться с огнем удалось в течение часа, пострадавших нет.

В Тамбовской области зарегистрировано почти 11 тысяч преступлений 0 С начала года в Тамбовской области зарегистрировано 10776 преступлений, что на 4,3% меньше периода прошлого года.

Тамбовская сетевая компания за год закупила семь люксовых иномарок 0 Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» (системный региональный оператор, обеспечивающий производство и поставку коммунальных энергоресурсов) за 2017 год закупило семь люксовых иномарок общей стоимостью свыше 10 млн. руб.

В Тамбовской области снова выросла задолженность по зарплате 0 По данным, полученным от организаций (без субъектов малого предпринимательства) на территории Тамбовской области суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам превысила 6 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 ноября текущего года на 10,6% - сообщает Тамбовстат.

В Тамбове прошла встреча клуба молодых мам 0 На базе центра «Ради будущего» в Тамбове прошла встреча клуба молодых мам в рамках проекта «Счастливая я – счастливая семья!». Проект, направлен на поддержку молодых матерей, матерей, которые раньше жили в интернатах и мам, попавших в сложную ситуацию.

Навести порядок в сфере ЖКХ, помогут общественные контролеры 0 В Тамбовской области планируют распространять опыт работы общественных контролеров в сфере ЖКХ.

В регионе отмечен рост острыми гепатитами – на 86,1% 0 В Тамбовской области эпидемиологическая обстановка по сравнению с периодом прошлого года характеризовалась ростом заболеваемости менингококковой инфекцией – в 8,0 раза, острыми гепатитами – на 86,1%, гонококковой инфекцией – на 14,3%, ветряной оспой – на 6,2% - сообщает Тамбовстат.

В пожарах на территории Тамбовской области погибло 49 человек 0 По информации Главного управления МЧС России на территории Тамбовской области в январе-ноябре 2017 г., зарегистрировано 740 пожаров.

В Тамбове в центре города на два дня отключили электроэнергию 0 Вчера в администрации города Тамбова состоялось экстренное совещание по вопросу отключения в центре города уличного освещения.

Экстренное предупреждение: Тамбовскую область может накрыть ураганный ветер 0 Срочное сообщение от главного управления МЧС России по Тамбовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями, в ближайшие часы на территории региона возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.

За долги Тамбов будет расплачиваться газовыми сетями районов 0 Вчера состоялось внеочередное заседание Тамбовской городской Думы, депутаты рассмотрели 2 вопроса по передаче из государственной собственности Тамбовской области части объектов и земельных участков в муниципальную собственность города Тамбова.

Письмо погибшему афганцу 0 В Тамбовской области прошел Всероссийский патриотический конкурс школьных сочинений под названием: «Письмо погибшему афганцу».