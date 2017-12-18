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Начала работу «горячая линия» с избирателями
Вчера, 08:44
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Совместно с Общественной палатой и Уполномоченным по правам человека избирательная комиссия запустила «горячую линию» с избирателями. Она направлена на содействие проведению честных, свободных, справедливых и прозрачных выборов, разъяснение гражданам избирательного законодательства и порядка его применения.
Телефоны «горячей линии»: в избирательной комиссии Тамбовской области - 72-37-10, в аппарате Общественной палаты Тамбовской области - 72-50-61, в аппарате Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области - 78-28-83. Звонить можно в рабочее время.
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