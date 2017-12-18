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В Тамбове остановились троллейбусы
Вчера, 16:24
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Ударивший после продолжительного дождя мороз образовал наледь на контактных сетях, из-за чего большинство троллейбусов в городе Тамбове оказались заложниками непогоды, многие из них перекрыли дорожное движение. Как пояснил директор МУП «Тамбовгортранс» Александр Шелудяков, сейчас по городу курсирует минимальное количество машин, остальные были сняты с маршрутов.
Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме по решению проблемы, стоит отметить, что протяженность контактной сети составляет почти 200 км.
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