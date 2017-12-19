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Более четырёх тысяч тамбовских подростков нашли работу
На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тамбовской области подвели итоги года и обсудили актуальные проблемы подростков. По словам Татьяны Гансиор, первого заместителя начальника управления труда и занятости населения более 4 тысяч несовершеннолетних граждан в этом году было трудоустроено. Трудоустроенные подростки – зачастую из малообеспеченных семей или находятся в социально опасном положении.
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