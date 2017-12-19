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Коллекция одежды из мусорных пакетов
Сегодня, 08:05
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В областном доме творчества прошёл конкурс «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений», в мероприятии приняли участие юные модельеры из городов и районов Тамбовской области. Творческое объединение «Имидж» из Рассказово подготовило две коллекции: «Венок из ромашек» и «Этюд в багровых тонах». Коллектив «Декоративная экология или красота вокруг нас» подготовил наряды из мусорных пакетов.
Жюри оценило конкурсные работы, беря во внимание гармоничную взаимосвязь силуэта, пропорций, декора, стилевое решение.
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