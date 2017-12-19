Коллекция одежды из мусорных пакетов 0 В областном доме творчества прошёл конкурс «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений», в мероприятии приняли участие юные модельеры из городов и районов Тамбовской области.

Более четырёх тысяч тамбовских подростков нашли работу 0 На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тамбовской области подвели итоги года и обсудили актуальные проблемы подростков.

Сергей Кириенко высоко оценил благоустройство в Тамбовской области 0 Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко провел селекторное совещание о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Тамбовские студенты заявили о поддержке Владимиру Путину 0 В городе Тамбове студенты открыли штаб в поддержку Владимира Путина. Идея принадлежит студенту из ТГТУ, который призвал своих коллег поддержать действующего Президента РФ за вклад, который он сделал для каждого причастного к молодёжным движениям.

В шести школах города объявлен карантин 0 В Тамбовской области за последнюю неделю было зарегистрировано больше пяти тысяч случаев заболевания острой респираторной инфекцией и гриппом, из них в Тамбове зарегистрировано 2619 случаев.

Тамбовского осетра освятили святой водой 0 Рыбную ферму «Тамбовский осетр», которую возглавляет Алексей Бородин, освятили.

В Тамбовской области растет заболеваемость туберкулезом 0 Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Тамбовской области остаётся напряжённой.

В Тамбове остановились троллейбусы 0 Ударивший после продолжительного дождя мороз образовал наледь на контактных сетях, из-за чего большинство троллейбусов в городе Тамбове оказались заложниками непогоды, многие из них перекрыли дорожное движение.

Начала работу «горячая линия» с избирателями 0 Совместно с Общественной палатой и Уполномоченным по правам человека избирательная комиссия запустила «горячую линию» с избирателями.

Депутаты гордумы отказались аккредитовывать журналистов 0 Вчера на заседание комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями были рассмотрены заявки от СМИ на постоянную аккредитацию при Тамбовской городской Думе на следующий год.

По больничным листам выплачено 630 млн. рублей 0 Управляющий регионального Фонда социального страхования Андрей Пилипенко подвел итоги за год.

Тамбовская область в числе лидеров по производству мяса 0 По данным министерства сельского хозяйства РФ в 2017 году производство мяса свинины в стране увеличилось на 6,5%, было произведено 3,36 млн. тонн свинины в живом весе, что на 16 тысяч тонн больше прошлогоднего показателя.

Депутат городской Думы решил сложить полномочия 0 В Тамбовскую городскую Думу поступило заявление депутата А.В. Рыбась о сложении полномочий.

Авария на сахарном заводе привела к загрязнению реки Цна 0 Тамбовским межрайонным СО СУ СК РФ по Тамбовской области начата доследственная проверка по факту предполагаемого сброса в водный объект на территории Знаменского района производственных отходов.

В Тамбовской области в 2017 году лесоводы создали 1068 гектаров леса 0 В 2017 году лесные хозяйства создали 1068 гектаров леса на территории Тамбовской области, было высажено 7,5 миллиона сеянцев и саженцев лесных пород.

В Тамбове сгорела баня 0 На бульваре Строителей в городе Тамбове загорелась баня, на место пожара немедленно выехали две пожарные бригады. Справиться с огнем удалось в течение часа, пострадавших нет.

В Тамбовской области зарегистрировано почти 11 тысяч преступлений 0 С начала года в Тамбовской области зарегистрировано 10776 преступлений, что на 4,3% меньше периода прошлого года.

Тамбовская сетевая компания за год закупила семь люксовых иномарок 0 Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» (системный региональный оператор, обеспечивающий производство и поставку коммунальных энергоресурсов) за 2017 год закупило семь люксовых иномарок общей стоимостью свыше 10 млн. руб.

В Тамбовской области снова выросла задолженность по зарплате 0 По данным, полученным от организаций (без субъектов малого предпринимательства) на территории Тамбовской области суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам превысила 6 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 ноября текущего года на 10,6% - сообщает Тамбовстат.

В Тамбове прошла встреча клуба молодых мам 0 На базе центра «Ради будущего» в Тамбове прошла встреча клуба молодых мам в рамках проекта «Счастливая я – счастливая семья!». Проект, направлен на поддержку молодых матерей, матерей, которые раньше жили в интернатах и мам, попавших в сложную ситуацию.