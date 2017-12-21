|
Комитет городской Думы отказался принимать бюджет на 2018 год
21 декабря 2017
Комментариев: 0
Версия для печати
Депутаты, входящие в комитет Тамбовской городской Думы по местному самоуправлению и связям с общественными организациями отказались согласовывать бюджет на 2018 год предложенный администрацией города Тамбова. Депутат Геннадий Арзамасцев подчеркнул, что сделать расход бюджета эффективней можно за счет осуществлений муниципальных услуг на торгах, но администрация настаивает на решение местных вопросов за счет муниципальных предприятий.
Депутат Артем Александров призвал администрацию города ускорить процесс оптимизации штата исполнительно-распорядительного органа. За последние годы у города уже изъяли ряд полномочий. Вопрос сокращения бюджетных расходов должен решаться, в том числе за счет оптимизации структуры администрации города.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.