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В 2018 году в Тамбовской области пройдет более 60 масштабных мероприятий
21 декабря 2017
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В Тамбове прошла презентация Календаря событий Тамбовской области. В календарь вошли самые значимые мероприятия, в том числе, связанные с именами выдающихся личностей, театральные фестивали, культурные акции, спортивные чемпионаты. В следующем году стоит ожидать и новые мероприятия, к примеру, фруктовый вернисаж в Петровском районе и праздник неваляшки в Котовске.
С электронной версией Календаря событий Тамбовской можно будет ознакомиться на информационно-туристическом портале www.turtmb.ru.
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