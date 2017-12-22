Тамбовские коммунальные системы задолжали городу миллионы рублей 0 Администрация города Тамбова обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением к АО «Тамбовские коммунальные системы», с требованием о взыскании задолженности по договору аренды городской инфраструктуры и иных объектов, связанных с деятельностью водоканала. Общая сумма задолженности по нескольким

В Ржаксинском районе продолжается ремонт учреждений сферы здравоохранения 0 В 2015–2017 годах в рамках программы модернизации здравоохранения области за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования в Ржаксинском районе продолжается ремонт здания поликлиники.

Произошел несчастный случай на ООО «КЗНМ» 0 На ООО «КЗНМ» произошел тяжелый несчастный случай. В цехе основного производства синтепона произошел сбой технологического процесса производства.

Бедность в Тамбовской области укрепляет свои позиции 0 Посещая продовольственные магазины, можно воочию увидеть масштабы социального расслоения современного российского общества.

Суд подтвердил факт сговора АО «ВМК» и городской больницы города Котовска 0 После многолетних разбирательств 20 декабря 2017 года Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность решения Тамбовского УФАС России о сговоре АО «Военно-мемориальная компания» и ТОГБУЗ «Городская больница города Котовска» на рынке похоронных услуг города Котовска.

В Тамбове открылась новогодняя поляна 0 Вчера на площади у ЛДС «Кристалл» в городе Тамбове открылась новогодняя поляна, с 23 декабря по 7 января тамбовские Дед Мороз и Снегурочка будут принимать гостей в своей резиденции.

Зарплаты растут быстрее плановых показателей 0 На заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Тамбовской области обсудили вопросы повышения заработных плат и сокращения производственного травматизма.

Состоялось итоговое заседание фракции «Единая Россия» в областной Думе 0 21 декабря состоялось заседание фракции партии «Единая Россия» в областной Думе. В нем приняли участие председатель областной Думы Евгений Матушкин, член Совета Федерации Алексей Кондратьев.

Тамбовская область получила неудовлетворительную оценку по уровню среды для СМИ 0 Фонд медиаисследований и развития стандартов журналистики опубликовал рейтинг развития медиасферы в стране.

Команда кирсановского «Кристалла» выполнила и перевыполнила нормативы ГТО 0 Команда ООО «Кристалл» успешно приняла участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». ГТО – основа физического воспитания здорового населения России.

Комитет городской Думы отказался принимать бюджет на 2018 год 0 Депутаты, входящие в комитет Тамбовской городской Думы по местному самоуправлению и связям с общественными организациями отказались согласовывать бюджет на 2018 год предложенный администрацией города Тамбова.

Коллекция одежды из мусорных пакетов 0 В областном доме творчества прошёл конкурс «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений», в мероприятии приняли участие юные модельеры из городов и районов Тамбовской области.

Более четырёх тысяч тамбовских подростков нашли работу 0 На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тамбовской области подвели итоги года и обсудили актуальные проблемы подростков.

Сергей Кириенко высоко оценил благоустройство в Тамбовской области 0 Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко провел селекторное совещание о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Тамбовские студенты заявили о поддержке Владимиру Путину 0 В городе Тамбове студенты открыли штаб в поддержку Владимира Путина. Идея принадлежит студенту из ТГТУ, который призвал своих коллег поддержать действующего Президента РФ за вклад, который он сделал для каждого причастного к молодёжным движениям.

В шести школах города объявлен карантин 0 В Тамбовской области за последнюю неделю было зарегистрировано больше пяти тысяч случаев заболевания острой респираторной инфекцией и гриппом, из них в Тамбове зарегистрировано 2619 случаев.

Тамбовского осетра освятили святой водой 0 Рыбную ферму «Тамбовский осетр», которую возглавляет Алексей Бородин, освятили.

В Тамбовской области растет заболеваемость туберкулезом 0 Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Тамбовской области остаётся напряжённой.

В Тамбове остановились троллейбусы 0 Ударивший после продолжительного дождя мороз образовал наледь на контактных сетях, из-за чего большинство троллейбусов в городе Тамбове оказались заложниками непогоды, многие из них перекрыли дорожное движение.