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В Тамбове открылась новогодняя поляна
Вчера на площади у ЛДС «Кристалл» в городе Тамбове открылась новогодняя поляна, с 23 декабря по 7 января тамбовские Дед Мороз и Снегурочка будут принимать гостей в своей резиденции. Помощники Деда Мороза – совы все праздники будут доставлять корреспонденцию главному волшебнику новогодней ночи и Снегурочке через совиную почту.
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