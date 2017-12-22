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Произошел несчастный случай на ООО «КЗНМ»

Сегодня, 09:48
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На ООО «КЗНМ» произошел тяжелый несчастный случай. В цехе основного производства синтепона произошел сбой технологического процесса производства. Наладчик ткани, полотна, изделий, предприняла попытку устранить неисправность на движущемся оборудовании. В результате чего работница получила травму правой руки. С полученной травмой пострадавшая была доставлена больницу.

По данному факту работодателем создана комиссия по расследованию несчастного случая, которая будет осуществляться под контролем Государственной инспекции труда в Тамбовской области.
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