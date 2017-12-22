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В драмтеатре прошла премьера мюзикла «Хрустальное сердце»
Сегодня, 08:08
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В Тамбове на сцене Тамбовского государственного академического ордена «Знак Почета» драматического театра прошла премьера мюзикла «Хрустальное сердце». Автором музыки стал композитор Андрей Пронин, а либретто написала поэт Татьяна Маликова.
Сюжет «Хрустального сердца» перекликается с сюжетом известной сказки о Снежной королеве. Ганс – писатель, который жаждет славы и денег, чтобы осчастливить свою возлюбленную – верную и бескорыстную Анхель. Несмотря на уловки Норды, мюзикл заканчивается на счастливой ноте.
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