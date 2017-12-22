Котовску присвоен статус территории опережающего развития 0 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании шести новых территорий опережающего развития в моногородах в европейской части России, в число таких территорий вошёл и Котовск.

Мы помним ваш подвиг 0 23 декабря руководители Мичуринского отделения ветеранов Афганистана и представители ГК «АСБ» посетили семьи, где кормильцы погибли в локальных конфликтах.

Поликлиники областного центра в числе аутсайдеров 0 Поликлиники города Тамбова оказались на последних строчках рейтинга медицинских услуг по Тамбовской области.

ФК «Котовск» на первом месте 0 По итогам игр 2017 года футбольный клуб «Котовск» занял первое место среди команд региона.

В драмтеатре прошла премьера мюзикла «Хрустальное сердце» 0 В Тамбове на сцене Тамбовского государственного академического ордена «Знак Почета» драматического театра прошла премьера мюзикла «Хрустальное сердце».

Тамбовские коммунальные системы задолжали городу миллионы рублей 0 Администрация города Тамбова обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением к АО «Тамбовские коммунальные системы», с требованием о взыскании задолженности по договору аренды городской инфраструктуры и иных объектов, связанных с деятельностью водоканала. Общая сумма задолженности по нескольким

В Ржаксинском районе продолжается ремонт учреждений сферы здравоохранения 0 В 2015–2017 годах в рамках программы модернизации здравоохранения области за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования в Ржаксинском районе продолжается ремонт здания поликлиники.

Произошел несчастный случай на ООО «КЗНМ» 0 На ООО «КЗНМ» произошел тяжелый несчастный случай. В цехе основного производства синтепона произошел сбой технологического процесса производства.

Бедность в Тамбовской области укрепляет свои позиции 0 Посещая продовольственные магазины, можно воочию увидеть масштабы социального расслоения современного российского общества.

Суд подтвердил факт сговора АО «ВМК» и городской больницы города Котовска 0 После многолетних разбирательств 20 декабря 2017 года Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность решения Тамбовского УФАС России о сговоре АО «Военно-мемориальная компания» и ТОГБУЗ «Городская больница города Котовска» на рынке похоронных услуг города Котовска.

В Тамбове открылась новогодняя поляна 0 Вчера на площади у ЛДС «Кристалл» в городе Тамбове открылась новогодняя поляна, с 23 декабря по 7 января тамбовские Дед Мороз и Снегурочка будут принимать гостей в своей резиденции.

Зарплаты растут быстрее плановых показателей 0 На заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Тамбовской области обсудили вопросы повышения заработных плат и сокращения производственного травматизма.

Состоялось итоговое заседание фракции «Единая Россия» в областной Думе 0 21 декабря состоялось заседание фракции партии «Единая Россия» в областной Думе. В нем приняли участие председатель областной Думы Евгений Матушкин, член Совета Федерации Алексей Кондратьев.

Тамбовская область получила неудовлетворительную оценку по уровню среды для СМИ 0 Фонд медиаисследований и развития стандартов журналистики опубликовал рейтинг развития медиасферы в стране.

Команда кирсановского «Кристалла» выполнила и перевыполнила нормативы ГТО 0 Команда ООО «Кристалл» успешно приняла участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». ГТО – основа физического воспитания здорового населения России.

Комитет городской Думы отказался принимать бюджет на 2018 год 0 Депутаты, входящие в комитет Тамбовской городской Думы по местному самоуправлению и связям с общественными организациями отказались согласовывать бюджет на 2018 год предложенный администрацией города Тамбова.

Коллекция одежды из мусорных пакетов 0 В областном доме творчества прошёл конкурс «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений», в мероприятии приняли участие юные модельеры из городов и районов Тамбовской области.

Более четырёх тысяч тамбовских подростков нашли работу 0 На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тамбовской области подвели итоги года и обсудили актуальные проблемы подростков.