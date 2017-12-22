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ФК «Котовск» на первом месте
Сегодня, 08:12
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По итогам игр 2017 года футбольный клуб «Котовск» занял первое место среди команд региона. Чемпионов с успешными итогами года поздравил глава Котовска Алексей Плахотников. Юношеская футбольная команда Котовска уступила первенство только тамбовской Академии футбола, расположившись на втором месте областного пьедестала.
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